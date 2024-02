Taliansko vyzvalo na okamžité prímerie v Pásme Gazy

Rím 29. februára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vyzval vo štvrtok na "okamžité prímerie" v Pásme Gazy a žiadal Izrael, aby chránil palestínskych obyvateľov. Reagoval tým na streľbu izraelských vojakov na humanitárny konvoj v meste Gaza. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Tragické úmrtia v Gaze si vyžadujú okamžité prímerie, aby sa zaistila väčšia humanitárna pomoc, prepustenie rukojemníkov a ochrana civilistov. Dôrazne vyzývame Izrael, aby chránil ľudí v Pásme Gazy a zistil presné fakty (o incidente) a zodpovedné osoby," napísal Tajani na sociálnej sieti X, predtým Twitter.



Izraelskí vojaci zastrelili vo štvrtok ráno 104 ľudí a zranili ďalších 760, keď sa dav Palestínčanov náhlil ku kamiónom s humanitárnou pomocou. Tvrdí to tamojšie ministerstvo zdravotníctva ovládané hnutím Hamas.



Izraelská armáda informovala, že prípad vyšetruje, zatiaľ čo Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) ohlásil, že je so správou ministerstva Hamasu "oboznámený".



Svedok incidentu agentúre AFP povedal, že útok sa stal na kruhovom objazde na západe mesta Gaza. Kamióny s humanitárnou pomocou sa podľa jeho slov dostali príliš blízko k izraelským armádnym tankom nasadeným do oblasti. Dav zložený z tisícov Palestínčanov sa ku kamiónom rozbehol, keďže sa však priblížil aj k tankom, vojaci začali strieľať do davu.



Medzi obeťami majú byť podľa predstaviteľa miestnej nemocnice aj ženy a deti.