Taliansko zablokovalo vývoz vakcín AstraZeneca do Austrálie

Rím 4. marca (TASR) - Európska únia použila prvýkrát svoj mechanizmus na kontrolu vývozu vakcín proti ochoreniu COVID-19, keď zastavila vývoz 250.000 dávok vakcíny spoločnosti AstraZeneca z Talianska do Austrálie. Správu denníka Financial Times o záležitosti potvrdili vo štvrtok pre agentúry DPA a AFP zdroje z EÚ.



EÚ koncom januára aktivovala mechanizmus, ktorý európskym orgánom umožňuje monitorovať vývoz vakcín vyrobených v členských krajinách Únie. Stalo sa tak uprostred sporu s britsko-švédskym výrobcom AstraZeneca o plnení zmluvných záväzkov voči EÚ.



Tento mechanizmus umožňuje štátnym orgánom po konzultácii s Európskou komisiou blokovať vývoz vakcín smerujúci z EÚ, ak nadobudnú presvedčenie, že firma nedodržiava dohody.



Na rozdiel od iných výrobcov vakcín proti ochoreniu COVID-19 - spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna - AstraZeneca zatiaľ nedodala do EÚ také množstvo vakcín, aké prisľúbila. Spoločnosť znížila predpokladané dodávky v prvom štvrťroku z 80 miliónov na 40 miliónov odvolávajúc sa na výrobné ťažkosti.



Podozrenie, že vakcíny vyrábané v EÚ sa predávajú do krajín mimo Únie, viedlo k vytvoreniu vývozného registra.