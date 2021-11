Taliansko začalo predsedať vo Výbore ministrov Rady Európy

Brusel/Štrasburg 17. novembra (TASR) - Taliansko v utorok počas stretnutia so zástupcami 47 členských štátov Rady Európy (RE) prevzalo od Maďarska polročné predsedníctvo vo Výbore ministrov Rady Európy.



Výbor ministrov je rozhodovacím orgánom Rady Európy; tvoria ho ministri zahraničných vecí jednotlivých členských štátov alebo ich stáli diplomatickí zástupcovia v Štrasburgu. Výbor ministrov rozhoduje o politike Rady Európy a schvaľuje jej rozpočet a program činnosti.



Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó, ktorý šéfoval maďarskému predsedníctvu vo Výbore ministrov RE, pri tejto príležitosti podal prehľad o úspechoch svojej krajiny na čele 47-člennej paneurópskej organizácie.



Nový predseda Výboru ministrov je taliansky minister zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Luigi Di Maio. Ten v Štrasburgu predstavil priority talianskeho predsedníctva, ktoré bude trvať šesť mesiacov.



V máji 2022 Taliansko odovzdá predsednícku štafetu Írsku, po ktorom ju v novembri 2022 preberie Island.



TLuigi Di Maio zdôraznil, že Taliansko sa počas svojho polročného predsedníctva zameria na tri hlavné témy: obnovenie záväzkov pre dodržiavanie spoločných zásad a hodnôt RE; posilnenie postavenia žien a práv detí a dospievajúcej mládeže; a do tretice to bude budovanie budúcnosti zameranej na ľudí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)