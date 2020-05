Taliansko začalo s opatrným uvoľňovaním obmedzení pohybu ľudí

Rím 4. mája (TASR) - V Taliansku sa v pondelok po dvoch mesiacoch celoštátnej domácej karantény obnovil rušnejší život. Do práce sa mohlo vrátiť 4,4 milióna Talianov a obmedzenia pohybu sa zmiernili. Taliansko bolo prvou západnou demokratickou krajinou, ktorá sa v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu uzavrela, pripomenula tlačová agentúra AP.



Ľudia môžu navštíviť svojich príbuzných a vyjsť si na prechádzku.



Po celej krajine sa obnovili práce na staveniskách a vo výrobných podnikoch. Reštaurácie a zmrzlinárne upratovali a pripravovali sa na "výdaj cez okienko".



Prevádzka vo vnútri barov a reštaurácií, ako aj znovuotvorenie predajní a kaderníctiev sa neočakáva ešte niekoľko týždňov, závisí to od dodržiavania sociálneho odstupu a hygienických pokynov. Talianom úrady nariadili nosiť ochranné masky v uzatvorených priestoroch a vo verejnej doprave.



Smútiaci ľudia sa môžu zúčastniť na pohreboch niektorých z 29.000 obetí koronavírusu, ale obrady sú obmedzené na 15 ľudí a stále nie sú informácie o tom, kedy sa obnovia bohoslužby. Profesionálni športovci sa môžu vrátiť k tréningom. Parky otvorili svoje brány pre netrpezlivých, teraz nadšených rekreačných bežcov, rodičov a ich deti, ale ihriská sú stále zatvorené.



Predstavitelia Talianska si dobre uvedomujú, že obnovenie ekonomickej činnosti bude viesť k nárastu infekcií koronavírusom - postupné znovuotváranie sa preto opiera o to, že regióny budú vyhľadávať nakazených, rýchlo zasiahnu a izolujú nové zhluky prípadov a zabezpečia, aby zdravotný systém nebol preťažený. Cieľom je, aby sa ekonomická činnosť postupne obnovila a zároveň sa nákaza udržala pod kontrolou.



Otváranie ekonomiky a uvoľňovanie obmedzení pohybu ľudí je veľmi opatrné. Vláda obyvateľstvo vyzvala, aby zostalo "v strehu" a dodržiavalo najmä odporúčania v oblasti hygieny a vyhýbania sa spoločenskému styku.



Voľný pohyb osôb je od pondelka možný len v domovskom regióne, jeho opustenie bude naďalej povolené iba z naliehavých pracovných alebo zdravotných dôvodov. Vláda odporúča aj naďalej dávať prednosť práci z domu.



Školy zostanú zatvorené do septembra, uviedla ešte v nedeľu AFP. Predškolské zariadenia by však za dodržania prísnych hygienických opatrení mohli byť otvorené v júni, uviedlo talianske ministerstvo školstva.