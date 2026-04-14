Taliansko začalo vlastné vyšetrovanie požiaru v bare v Crans-Montane
Rím 14. apríla (TASR) - Talianska prokuratúra spustila vyšetrovanie majiteľov švajčiarskeho baru, požiar ktorého si počas silvestrovských osláv vyžiadal 41 obetí, uviedli v utorok talianske médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Majitelia baru Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana Jacques Moretti a jeho manželka Jessica sú podozriví z „katastrofy spôsobenej nedbanlivosťou, z viacnásobného neúmyselného zabitia, podpaľačstva a spôsobenia veľmi vážnych zranení“, ako aj z porušenia predpisov o prevencii nehôd, uvádza sa v správach médií.
Taliansko začalo vlastné vyšetrovanie požiaru popri vyšetrovaní zo strany švajčiarskych úradov. Medzi obeťami požiaru bolo totiž aj šesť talianskych občanov. Zranenia pri tragickom incidente utrpelo 115 ďalších osôb.
Švajčiarska prokuratúra uviedla, že katastrofu spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali tesne pri strope, ktorý začal horieť a interiér vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene.
Vo Švajčiarsku sú Jacques a Jessica Morettiovci obvinení zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva. V tejto krajine je v súvislosti s prípadom vyšetrovaných celkovo deväť osôb vrátane starostu Crans-Montany Nicolasa Ferauda.
Ten v pondelok vypovedal pred švajčiarskym súdom, pričom tvrdí, že nevedel, že v bare sa šesť rokov nevykonávali bezpečnostné kontroly.
V Taliansku vyvolalo pobúrenie aj rýchle prepustenie francúzskeho štátneho príslušníka Jacquesa Morettiho bezprostredne po požiari. Vláda v Ríme na protest dočasne odvolala svojho veľvyslanca vo Švajčiarsku.
