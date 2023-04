Taliansko zachránili zhruba 120 migrantov v Stredozemnom mori

Rím 24. apríla (TASR) - Približne 120 migrantov v dvoch skupinách sa v nedeľu úspešne doplavilo do Talianska po tom, čo ich zachránila talianska pobrežná hliadka a záchranná organizácia. Informovala o tom agentúra DPA.



Pobrežná hliadka počas sobotňajšej noci zachránila zhruba 90 ľudí v Stredozemnom mori a priviezla ich ráno do kalábrijského prístavu v Roccella Ionica. Medzi zachránenými bolo 14 detí, niektoré z nich bez sprievodu dospelého.



Záchranná loď Ocean Viking, patriaca francúzskej záchrannej organizácii SOS Mediterranee, zároveň dorazila v nedeľu do prístavu v talianskom meste Bari s približne 30 migrantami. Tí pochádzali prevažne zo Sudánu a Bangladéšu, pričom medzi nimi boli aj dve deti bez sprievodu. Jedno z nich muselo byť v dôsledku podlomeného zdravia hospitalizované.