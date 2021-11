Taliansko zachránilo na rozbúrenom mori vyše 420 migrantov

Rím 21. novembra (TASR) - Talianska pobrežná stráž zachránila v sobotu vyše 420 migrantov, vrátane desiatok maloletých, z člnov, ktoré sa dostali v Stredozemnom mori do ťažkostí. Stráž využila aj nákladné lode, aby blokovali vietor, ktorý zmietal jedným z preplnených člnov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Pobrežná stráž vo vyhlásení uviedla, že jeden z jej motorových člnov previezol 70 migrantov do bezpečia na maličkom talianskom ostrove Lampedusa južne od Sicílie.



Medzitým iné plavidlo pobrežnej stráže smerovalo v sobotu večer do sicílskeho prístavu Porto Empedocle s vyše 350 migrantmi na palube, ktorí boli zachránení z potápajúcej sa rybárskej lode asi 115 kilometrov od sicílskeho pobrežia. Medzi zachránenými bolo vyše 40 maloletých osôb, dodala stráž vo vyhlásení.



Rybárska loď "bola v ohrození, pretože na mori vládlo zlé počasie a na jej palube sa nachádzal nadmerný počet ľudí", vysvetlila pobrežná stráž. Migrantov zachránili dva motorové člny a z nich potom týchto ľudí premiestnili na väčšie plavidlo pobrežnej stráže.



Záchrana tohto väčšieho počtu migrantov bola "zložitá". Na pomoc boli privolané štyri nákladné lode nachádzajúce sa práve v oblasti a ich úlohou bolo "zmierniť vplyv vetra" na záchrannú operáciu. To umožnilo záchranu migrantov a ich presun do bezpečia, dodala pobrežná stráž.