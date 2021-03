Záchrannej lodi s migrantmi Sea Watch 3 povolili zakotviť na Sicílii

Rím 3. marca (TASR) - Súkromnej záchrannej lodi Sea Watch 3 umožnili zakotviť pri talianskom brehu s 363 zachránenými migrantmi, uviedla v stredu na Twitteri organizácia Sea-Watch so sídlom v Berlíne. Informovala o tom agentúra DPA.



Taliansko povolilo lodi zakotviť v prístave Augusta neďaleko Syrakúz na ostrove Sicília.



Loď zobrala na svoju palubu ľudí z malých člnov v niekoľkých operáciách. Člny smerovali do Európy vo veľkom počte z vojnou zničenej severoafrickej Líbye.



Civilné organizácie často zachraňujú migrantov na mori, hoci ich aktivity vyvolávajú v niektorých krajinách kontroverzie. Záchrancovia často prevážajú migrantov do Talianska. Po tom, čo im úrady povolia zakotviť, sú pre pandémiu koronavírusu umiestnení do karantény.