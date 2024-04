Taliani začínajú vyvlastňovací proces pre výstavbu Messinského mosta

Rím 4.apríl (TASR) - Spoločnosť Stretto di Messina (Messinská úžina) zverejnila v regionálnej tlači na Sicílii a v Kalábrii oznámenie o vyvlastnení pozemkov a nehnuteľností pre projekt výstavby mosta spájajúceho Sicíliu s talianskou pevninou. TASR informuje podľa agentúry ANSA.



Zverejnenie oznámenia nasleduje po rokovaní predstavenstva spoločnosti Stretto di Messina, na ktorom sa schválila aktualizácia konečnej verzie projektu a doručili ju na príslušné ministerstvá a úrady. Ak všetko pôjde podľa plánu, stavenisko pre budúci most zriadi spoločnosť koncom tohto roka.



Výstavbu viac ako 3,5 kilometra dlhého mosta intenzívne presadzoval podpredseda vlády a minister infraštruktúry a dopravy Matteo Salvini (Liga). Pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej výstavbu schválila v marci 2023, v máji 2023 aj taliansky parlament.



Doterajšie talianske vlády náročný projekt slovne podporovali, pre problémy v environmentálnej a seizmickej oblasti a vplyvu mafie sa obávali privysokých nákladov. Cena za výstavbu mosta sa v súčasnosti ustálila na sume 14,6 miliardy eur, čo je asi jedno percento talianskeho HDP. Most by mal byť otvorený koncom 30. rokov 21. storočia.