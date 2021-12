Lekár vydal stovky falošných potvrdení o očkovaní, zadržala ho polícia

Rím 31. decembra (TASR) - Lekára z talianskeho mesta Pistoia zadržala polícia a v súčasnosti sa nachádza v domácom väzení za to, že stovkám ľudí údajne vydal falošné potvrdenia o očkovaní proti koronavírusu. Robil to vraj zadarmo, z osobného presvedčenia, že vakcíny prinášajú riziká, informovala v piatok agentúra APA.



Namiesto podania vakcíny lekár príslušné dávky vyhodil. Podľa polície bol týmto svojím postupom známy a vyhľadávaný ľuďmi zo širokého okolia. V prípade vyšetrujú dovedna 19 osôb.



Polícii ho nahlásila istá žena v meste Prato, ktorá sa obávala, že jej syn, ktorý využil lekárove služby, by mohol ochorieť na covid.



V Taliansku vyšlo najavo viacero prípadov falšovania potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Pred Vianocami zatkli v Palerme zdravotnú sestru, ktorá vraj očkovala ľudí iba naoko. Od každého za to zinkasovala 100 eur.