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Taliansko zadržalo zásielku banánov s kokaínom za 250 miliónov eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Kokaín bol ukrytý v chladiacom kontajneri z Ekvádoru medzi desiatkami paliet banánov, uviedla vo vyhlásení polícia.

Autor TASR
Rím 21. júla (TASR) - Talianska polícia v utorok oznámila, že v prístave Vado Ligure na severe krajiny zadržala približne 770 kilogramov kokaínu v hodnote asi 250 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Kokaín bol ukrytý v chladiacom kontajneri z Ekvádoru medzi desiatkami paliet banánov, uviedla vo vyhlásení polícia. Úrady zvýšili monitoring prístavu Vado Ligure po predchádzajúcom zaistení drog, vysvetľuje AFP.

Polícia tento mesiac v rovnakom prístave zdržala 340 kilogramov kokaínu v odhadovanej hodnote 120 miliónov eur.
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