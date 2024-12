Taliansko zakazuje nebezpečným osobám vstup do mestských častí

Rím 30. decembra (TASR) - Talianske ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo zavedenie tzv. červených zón vo veľkých mestách na zamedzenie prítomnosti nebezpečných osôb. Opatrenia sa zatiaľ týkajú Florencie a Bologne a od Nového roka do 31. marca aj Milána. TASR o tom píše na základe správy agentúry ANSA.



Minister vnútra Matteo Piantedosi odoslal prefektom v krajine smernicu, ktorá zdôrazňuje dôležitosť identifikácie mestských častí, do ktorých môžu zakázať vstup nebezpečným osobám alebo osobám so záznamom v trestnom registri a nariadiť ich premiestnenie.



Talianske ministerstvo vnútra vzhľadom na oslavy Silvestra a Nového roka ohlásilo takéto opatrenia aj na železničných staniciach a v ich okolí. Poukázalo tiež na ďalšie mestské časti s veľkou koncentráciou ľudí, ako sú oblasti známe obchodom s drogami či nočným životom.



Zavedenie takýchto zón už podľa správ talianskeho ministerstva malo pozitívny vplyv.