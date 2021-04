Taliansko zakazuje vstup ľuďom z Indie, ktorá sa stala ohniskom covidu

Rím 25. apríla (TASR) - Taliansko zakáže príchod ľudí zo súčasného ohniska koronavírusovej nákazy, z Indie, ale výnimku budú mať talianski obyvatelia. V nedeľu to oznámil minister zdravotníctva Roberto Speranza, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Podpísal som nové nariadenie zakazujúce vstup do Talianska ľuďom, ktorí boli posledných 14 dní v Indii," napísal Speranza na Facebooku.



"Nesmieme prestať byť opatrní," dodal pred tým, ako sa v pondelok po celom Taliansku začne obmedzené znovuotváranie.



"Ľudia s bydliskom v Taliansku sa môžu vrátiť, ale pred odchodom a po príchode musia absolvovať test na koronavírus a zostať v karanténe na talianskom území," vysvetlil Speranza.



Okrem toho každý, kto už v Taliansku je a posledných 14 dní bol v Indii, sa má skontaktovať so zdravotníckymi úradmi, dodal minister.



V Indii s 1,3 miliardy obyvateľov sa mimoriadne šíri nový variant koronavírusu a krajina sa tak v posledných dňoch stala najhorším ohniskom nákazy na svete - len v nedeľu hlásila 349.691 nových prípadov infekcie.



Za posledný týždeň zistili v Indii vyše dva milióny prípadov nákazy, čo je 58-percentný nárast oproti predchádzajúcim siedmim dňom, ukazujú údaje zhromaždené agentúrou AFP.