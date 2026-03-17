Taliansko zakúpilo Caravaggiov obraz za 30 miliónov eur
Autor TASR
Rím 17. marca (TASR) - Taliansko zakúpilo vzácny portrét od barokového maliara Caravaggia. Ide o 30-miliónovú a jednu z najväčších štátnych investícií krajiny do jedného umeleckého diela v histórii, uviedlo talianske ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.
Portrét, namaľovaný okolo roku 1598 a pripísaný Caravaggiovi v roku 1963, zobrazuje Maffea Barberiniho, šľachtica, ktorý sa neskôr stal pápežom Urbanom VIII. Taliansky štát získal dielo zo súkromnej zbierky po viac ako ročných rokovaniach. Stane sa súčasťou stálej expozície Galérie starého umenia v rímskom Palazzo Barberini.
„Ide o dielo mimoriadneho významu,“ uviedol vo vyhlásení taliansky minister kultúry Alessandro Giuli a dodal, že tento obraz predstavuje zlomový bod v súčasnom opätovnom objavovaní Caravaggiovej tvorby a kúpa prispela k posilneniu zastúpenia jeho diel v talianskych verejných zbierkach.
Nová akvizícia nadväzuje na nedávny nákup diela „Ecce Homo“ od Antonella da Messinu a je súčasťou širšieho talianskeho projektu zameraného na posilnenie národného kultúrneho dedičstva, ktorého cieľom je sprístupniť historické majstrovské diela vedeckým pracovníkom, ako aj širokej verejnosti.
„Portrét monsignora Maffea Barberiniho“ zachytáva budúceho pontifika vo veku približne 30 rokov, v kľúčovom momente jeho cesty k moci. Je oblečený ako klerik Apoštolskej komory. Dielo preslávil umelecký kritik Roberto Longhi vo svojom článku z roku 1963 s názvom „Skutočný Maffeo Barberini od Caravaggia“ a odvtedy je medzi znalcami všeobecne uznávané ako dielo vytvorené týmto umelcom.
Longhi označil obraz za „jeden zo zakladateľských momentov moderného portrétneho maliarstva“ a zdôraznil, ako Caravaggio priniesol novú psychologickú intenzitu.
Caravaggio na prelome 16. a 17. storočia revolučným spôsobom ovplyvnil maliarstvo tým, že zaviedol dramatické využívanie svetla, čo sa stalo základným prvkom barokového štýlu. V súčasnosti patrí medzi najviac skúmaných umelcov na svete, napriek tomu je počet jeho potvrdených diel naďalej mimoriadne nízky.
V Palazzo Barberini bude portrét vystavený spolu s ďalšími Caravaggiovými dielami - ide o jednu z najvýznamnejších zbierok na svete. Nachádza sa tu aj jeho ďalšie majstrovské dielo „Judita a Holofernes“, ktoré taliansky štát zakúpil v roku 1971.
