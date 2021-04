Taliansko zaočkovalo vyše 500.000 ľudí za deň

Rím 30. apríla (TASR) - Taliansko dosiahlo svoj cieľ zaočkovať pol milióna ľudí za deň, keďže dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostalo vo štvrtok vyše 500.000 Talianov. V piatok to oznámil minister zdravotníctva Roberto Speranza, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Vakcína je tá správa cesta, ako za sebou zanechať tieto ťažké mesiace," napísal Speranza v odkaze na svojom účte na Facebooku a poďakoval sa zdravotníkom za prácu.



Vláda bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho si v polovici marca stanovila cieľ dosiahnuť koncom apríla 500.000 podaných dávok vakcín za deň.



Do piatka rána v krajine so 60 miliónmi obyvateľov podali celkovo vyše 19,4 milióna dávok očkovacích látok.



Komisia zodpovedná za rozdeľovanie dávok oznámila, že tento týždeň dorazilo do Talianska približne 4,7 milióna ďalších dávok vakcín od štyroch výrobcov Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson.