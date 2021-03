Taliansko zastavilo očkovanie jednou zo šarží vakcíny od AstraZeneca

Rím 11. marca (TASR) - Taliansko vo štvrtok zastavilo očkovanie šaržou vakcíny proti chorobe COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Stalo sa tak po tom, čo v krajine po zaočkovaní hlásili niekoľko úmrtí. Informovala o tom agentúra APA.



Talianska agentúra pre lieky (AIFA) vo štvrtok rozhodla, že "preventívne" sťahuje výrobnú šaržu vakcíny ABV 2856, ktorú teraz preskúmajú experti. Dodala, že medzi vakcínou a následnými "závažnými nežiaducimi účinkami" sa zatiaľ nepreukázala nijaká súvislosť.



V uplynulých dňoch zomreli po podaní prvej dávky vakcíny od britsko-švédskej firmy AstraZeneca na Sicílii dvaja príslušníci armády, informovali talianske médiá.



Prokuratúra v sicílskom meste Syrakúzy spustila v súvislosti s úmrtím 43-ročného dôstojníka námorníctva vyšetrovanie pre podozrenie z nedbanlivosti voči desiatim osobám vrátane zdravotníckeho personálu nemocnice, kde vojaka očkovali. Muž zomrel v stredu na zástavu srdca vo svojom byte. Stalo sa tak deň po očkovaní vakcínou od AstraZenecy.



Vyšetrovanie prebieha i v súvislosti s prípadom úmrtia zamestnanca jednej zo škôl v okolí mesta Neapol. Ten dostal vakcínu v pondelok a krátko na to zomrel. Minulý týždeň zomrela po očkovaní v Neapole 62-ročná učiteľka.



Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza zdôraznil, že vláda dbá na bezpečnosť vakcín, ktoré "sú najdôležitejším kľúčom v boji proti pandémii".



Vo štvrtok oznámili preventívne pozastavenie očkovania vakcínami proti chorobe COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca Dánsko, Nórsko a Island. Urobili tak na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov.



Európska agentúra pre lieky (EMA) sídliaca v holandskom Amsterdame na tieto kroky reagovala vyhlásením, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 podľa doterajších poznatkov nezvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín.



V stredu EMA oznámila, že vakcináciu šaržou ABV 5300 vakcíny od firmy AstraZeneca pozastavili Rakúsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Luxembursko. Rakúsko tak urobilo v pondelok po tom, čo po podaní vakcíny zomrela 49-ročná zdravotná sestra. Táto šarža, ktorá bola distribuovaná do 17 európskych krajín, však do Talianska dovezená nebola.



Vakcína od výrobcu AstraZeneca je v EÚ schválená od januára. Vo viacerých európskych krajinách bola pôvodne povolená iba pre osoby do 65 rokov, pretože spočiatku chýbali spoľahlivé údaje o jej účinnosti u starších ľudí. Neskôr ju regulačné úrady odporučili aj pre túto vekovú kategóriu.