V Taliansku zatkli deväť ľudí za krádeže v sklade módneho domu Versace
Predpokladaných páchateľov sa polícii podarilo identifikovať po viac ako roku vyšetrovania.
Autor TASR
Rím 25. septembra (TASR) — Polícia zatkla v severotalianskom meste Novara deväťčlennú skupinu zlodejov, ktorá je podozrivá, že z tamojšieho skladu módnej značky Versace ukradla a následne cez internet predala oblečenie v hodnote približne 1,3 milióna eur. Za tieto peniaze zlodeji nakúpili nehnuteľnosti, autá a luxusné hodinky, informuje TASR s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry APA.
Predpokladaných páchateľov sa polícii podarilo identifikovať po viac ako roku vyšetrovania. Škoda spôsobená renomovanému milánskemu módnemu domu sa odhaduje na najmenej dva milióny eur. Zatknuté osoby sú obvinené z krádeže a prania špinavých peňazí.
Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo módny dom Versace opakovane hlásil krádeže vo svojom sklade v Novare. Oblečenie sa tam skladuje predtým, ako sa odošle maloobchodníkom po celom svete.
Jedna zo zamestnankýň si navyše všimla, že nový tovar od Versaceho sa ponúka online za ceny najmenej o 50 percent nižšie ako tie katalógové.
Polícia identifikovala troch zamestnancov skladu, ktorí mali do skladu exkluzívny prístup a balíky zalepovali označenou páskou. Na oboch bolo uvalené domáce väzenie.
Táto trojica podľa polície odovzdávala oblečenie 28-ročnému mužovi, ktorý ho ďalej predával online. Aj on bol zatknutý. Pri predaji mu zrejme pomáhali jeho matka i partnerka.
Podozrivým bol skonfiškovaný majetok vrátane nehnuteľností, štyroch áut, troch luxusných hodiniek a bankových účtov.
