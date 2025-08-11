< sekcia Zahraničie
Taliansko zavádza drakonické pokuty za nelegálne vyhadzovanie odpadu
Autor TASR
Rím 11. augusta (TASR) - Nové nariadenie, podľa ktorého sa vyhodenie odpadkov z auta bude trestať pokutou až do výšky 18.000 eur, vstupuje do platnosti tento týždeň v Taliansku. V chránených prírodných oblastiach bude za takýto počin v niektorých prípadoch hroziť dokonca väzenský trest, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry APA.
Bezpečnostné kamery môžu odhaliť vodičov, ktorí vyhadzujú odpadky z áut, aj bez toho, aby boli zastavení. Pri priestupkoch takéhoto typu hrozí okrem väzenia aj odobratie vodičského preukazu na šesť mesiacov či konfiškácia vozidla.
Na vyhľadávanie v databáze registračného úradu a identifikáciu majiteľa postačuje fotografia evidenčného čísla vozidla.
Na rozdiel od minulosti bude pokuta uložená aj bez zastavenia vozidla. Pri odhodení vreckovky alebo ohorku z cigarety na ulicu môže pokuta dosiahnuť až výšku 1188 eur. Každý, kto vyhodí napríklad plechovku od nápoja, sklenenú fľašu alebo vrece na odpadky z okna auta, bude nahlásený na prokuratúre, spresňuje APA. V takýchto prípadoch možno počítať s pokutou od 1500 do 18.000 eur.
V prípade vyhodenia odpadu v blízkosti riek, v prírodných rezerváciách alebo v už znečistených zónach a ak tento odpad predstavuje konkrétne nebezpečenstvo pre ľudí alebo životné prostredie, bude hroziť trest odňatia slobody na šesť mesiacov až päť a pol roka. V závažnejších prípadoch, napríklad pri nebezpečnom odpade, môže vinník dostať aj do sedem rokov za mrežami.
