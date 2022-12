Taliansko zavádza nové pravidlá pre lode zachraňujúce migrantov

Rím 29. decembra (TASR) - Mimovládne organizácie prevádzkujúce lode, ktoré zachraňujú migrantov v talianskych výsostných vodách v Stredozemnom mori, budú musieť platiť pokuty v prípade porušenia nových pravidiel zavedených vládou v Ríme. Minister dopravy Matteo Salvini to prirovnal k pokutám v cestnej premávke, informuje TASR podľa správ agentúry ANSA a katarskej televízie al-Džazíra.



Podľa nového vládneho nariadenia musia lode operujúce v talianskych výsostných vodách bezodkladne po záchrane migrantov požiadať o zakotvenie v prístave, a nie ostať na mori a čakať na ďalšie člny s migrantmi. V súčasnosti takto ostávajú lode mimovládnych organizácií na mori aj niekoľko dní a za ten čas nazbierajú stovky migrantov.



Lode musia po novom informovať zachránených migrantov o možnosti požiadať o medzinárodnú ochranu ktorýkoľvek štát v Európskej únii, a nie nevyhnutne Taliansko.



Pokuta za nedodržanie týchto pravidiel sa môže vyšplhať až na 50.000 eur a v prípade ich opakovaného porušenia môžu talianske úrady pristúpiť k dočasnému zadržaniu lode a prípadne až k jej konfiškácii.



Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá sa ujala moci na jeseň, obviňuje mimovládne organizácie, že svojimi aktivitami na mori pomáhajú prevádzačom. Mimovládne organizácie to popierajú.



Tento rok do Talianska podľa údajov tamojšieho ministerstva vnútra prišlo 102.000 nelegálnych migrantov, desatinu z nich priviezli mimovládne organizácie. Vlani v Taliansku zaznamenali 66.500 nelegálnych migrantov.