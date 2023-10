Taliansko zavedie dočasné kontroly na hraniciach so Slovinskom

Ľubľana 18. októbra (TASR) - Taliansko sa rozhodlo zaviesť dočasné kontroly na svojich hraniciach so Slovinskom, a to v dôsledku aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe aj na Blízkom východe. Slovinskému ministrovi vnútra Boštjanovi Poklukarovi to v utorok večer oznámil jeho taliansky rezortný kolega Matteo Piantedosi.



TASR prevzala správu z agentúry STA, ktorá uvádza, že podľa dosiaľ nepotvrdených informácií Ľubľana zase zavedie kontroly na svojich hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom.



Piantedosi v utorok večer telefonoval s Poklukarom, pričom mu povedal, že situácia sa od ich posledného aprílového stretnutia v Ríme dramaticky zmenila. Piantedosi priblížil, že cieľom dočasných kontrol je zabrániť terorizmu a organizovanému zločinu, uviedol slovinský rezort vnútra.



Podľa dosiaľ oficiálne nepotvrdených informácií, by malo Taliansko s predmetnými kontrolami začať v sobotu. V platnosti by následne mali byť desať dní s možnosťou ďalšieho predĺženia.



Obaja ministri sa zhodli na tom, že tzv. západobalkánska migračná trasa, ktorú obe ich krajiny monitorujú, môže byť atraktívnym koridorom pre potenciálnu radikalizáciu migrantov.



Poklukar zdôraznil, že je potrebné, aby hraničné kontroly boli dočasné a primerané. Piantedosiho zároveň vyzval, aby zavádzané opatrenia boli "priateľské" voči k ľuďom žijúcim v pohraničnej oblasti a nenarušili ich "kultúrne, priateľské a rodinné väzby".



Obaja ministri sa dohodli na tom, že policajní komisári ich krajín sa čoskoro stretnú, aby doladili podrobnosti týkajúce sa toho, ako konkrétne sa budú hraničné kontroly vykonávať.



Slovinsko sa podľa nemenovaných zdrojov STA oboznámených so situáciou zároveň chystá Európskej komisii oznámiť, že zavedie kontroly na svojich hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Najskôr však má vo štvrtok o tejto otázke rokovať tamojší parlament.