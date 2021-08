Taliansko zavedie povinné zelené pasy pre učiteľov aj študentov

Rím 6. augusta (TASR) - Talianska vláda vo štvrtok rozhodla, že od 1. septembra musia mať učitelia a vysokoškolskí študenti potvrdenie o imunite voči ochoreniu COVID-19 predtým, ako vstúpia do tried. Takéto zelené pasy budú povinné aj pre cestujúcich vo vlakoch, v diaľkových autobusoch, v leteckej a lodnej doprave. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zelený pas je papierový alebo digitálny certifikát, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ dostal aspoň jednu dávku vakcíny, má negatívny test, alebo v poslednom období prekonal ochorenie COVID-19, píše Reuters.



Tieto zelené pasy sú od 6. augusta v Taliansku povinné vo vnútorných priestoroch reštaurácií, v kinách, múzeách, divadlách, vo fitness štúdiách či na plavárňach.



Vláda premiéra Maria Draghiho vo štvrtok rozhodla o rozšírení týchto opatrení a zaviedla povinné zelené pasy pre učiteľov, univerzitných študentov a cestujúcich v diaľkovej doprave. Opatrenia vstúpia do platnosti od 1. septembra.



Učitelia bez tohto certifikátu nebudú môcť vykonávať svoju prácu a po piatich dňoch im bude pozastavené vyplácanie mzdy.



Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza povedal, že vláda chce do zelených pasov "investovať toľko, koľko je možné" s cieľom vyhnúť sa zatváraniu prevádzok.