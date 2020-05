Taliansko zaznamenalo 99 úmrtí na koronavírus

Rím 18. mája (TASR) - Taliansko v pondelok potvrdilo 99 nových úmrtí súvisiacich s nákazou novým koronavírusom, informovala agentúra AFP.



Denný prírastok úmrtí je podľa AFP najnižší od 9. marca, keď taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil uzavretie celej krajiny.



Ochoreniu COVID-19 v Taliansku podľahlo už celkovo 32.007 osôb, uvádza na svojej webovej stránke agentúra ANSA. Nakazených je 225.886 ľudí. Tento počet sa od nedele zvýšil o 451.



Taliansko v rámci uvoľňovania opatrení zavedených v dôsledku koronavírusovej pandémie povolilo v pondelok otvorenie reštaurácií, kaviarní, múzeí a väčšiny obchodov.



Povolili sa takisto bohoslužby. Obyvatelia už po novom nemusia vypĺňať dotazník, v ktorom uvádzajú dôvod pobytu mimo domova. Cestovanie medzi jednotlivými talianskymi regiónmi je naďalej zakázané. Uvoľniť by sa malo od 3. júna. Vtedy by sa mal zmierniť aj režim na vonkajších hraniciach, čo znamená, že do Talianska budú môcť opäť zavítať zahraniční turisti.



Zákazníci musia vo všetkých otvorených prevádzkach dodržiavať prísne hygienické opatrenia a odstup najmenej jeden meter.



Pri vstupe do niektorých zariadení sa návštevníkom takisto meria telesná teplota.