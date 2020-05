Taliansko zaznamenalo vyššie čísla; 162 nových úmrtí a 813 nakazených

Rím 19. mája (TASR) - Taliansko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín 162 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, čím sa celkový počet obetí zvýšil na 32.169. Ide o opätovný nárast oproti 99 úmrtiam hláseným v pondelok, informuje s odvolaním sa na najnovšie údaje civilnej ochrany denník The Guardian.



V Taliansku za uvedený čas pribudlo aj 813 nových prípadov nákazy. Aj toto číslo je výrazne vyššie ako predošlý denný prírastok, ktorý bol 451 nakazených. Vyše polovicu z najnovších prípadov zaznamenali v najviac postihnutom Lombardsku.



V Taliansku sa od pondelka v rámci uvoľňovania opatrení mohli znovu otvoriť reštaurácie, bary, múzeá, knižnice a väčšina obchodov. Občania však aj naďalej musia dodržiavať odstup.



Talianska polícia informovala, že v meste Foggia v regióne Apúlia sa pri príležitosti osláv náboženského sviatku Matky ustavičnej pomoci zišlo v pondelok neskoro večer asi 300 ľudí, a to bez rúšok na tvárach. Iná veľká skupina ľudí zase spomínala na miestneho mafiánskeho bosa.



V Taliansku dosiaľ zaznamenali 226.699 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Zavedené obmedzenia sa síce začali uvoľňovať, no tamojšia vláda varovala, že hneď ako epidemická krivka opätovne porastie, vráti sa ku karanténnym opatreniam.