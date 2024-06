V Taliansku zhabali loď, kde mali počas summitu G7 bývať policajti

Bari 12. júna (TASR) — Výletná loď Mykonos Magic, kotviaca v prístave talianskeho mesta Brindisi, kde malo počas tohtotýždňového summitu predstaviteľov skupiny G7 bývať približne 2600 policajtov, bola v stredu skonfiškovaná po opakovaných sťažnostiach na zlé hygienické podmienky na palube. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vrcholná schôdzka G7 sa bude konať od 13. do 15. júna v asi 60 kilometrov vzdialenom luxusnom letovisku Borgo Egnazia, ležiacom v regióne Apúlia. Začiatkom tohto týždňa sa však policajná odborová organizácia sťažovala na nevyhovujúce hygienické podmienky na palube lode. Tvrdila, že veľa kajút je špinavých, nefunguje v nich klimatizácia, nie sú funkčné sprchy, toalety sú upchaté a na stravu treba čakať niekoľko hodín.



Počiatočné vyšetrovanie podľa vyhlásenia polície zistilo "značné hygienicko-sanitárne nedostatky a závažné nedostatky pri ubytovaní", ktoré by mohli predstavovať trestný čin podvodu. Plavidlo bolo preto zaistené na základe príkazu prokuratúry v Brindisi na účely ďalšieho vyšetrovania.



Polícia predtým oznámila, že zvažuje podniknúť právne kroky proti majiteľovi lode. Talianske médiá informovali, že za prenájom počas trvania summitu G7 vláda zaplatila približne šesť miliónov eur.



Podľa novín Gazzetta del Mezzogiorno bolo 600 policajtov operatívne presťahovaných na trajekt GNV Azzurra, ktorý presunuli do prístavu v Brindisi. Ďalších ubytovali v susedných provinciách Brindisi, Lecce a Taranto.



Bezpečnostné opatrenia počas summitu podporuje i talianska armáda, ktorá na hliadkovanie poskytla vojnové lode. Na hraniciach Talianska navyše od 5. do 18. júna dočasne prebiehajú kontroly.