Taliansko zhabalo majetok mafiánskeho bossa Denara
Polícia v rámci vyšetrovania zatkla aj tri osoby.
Autor TASR
Rím 28. mája (TASR) - Taliansko vo štvrtok oznámilo, že zhabalo majetok zosnulého mafiánskeho bossa Mattea Messinu Denara v hodnote viac ako 200 miliónov eur v rámci operácie zahŕňajúcej aj offshore územia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Polícia vo vyhlásení uviedla, že majetok bol zhromaždený od 80. rokov 20. storočia „v záujme Mattea Messinu Denara“. Bol zhabaný v Andorre, na Kajmanských ostrovoch, v Gibraltári, Libanone, Luxembursku, Monaku, Španielsku, Švajčiarsku aj v Taliansku.
Polícia v rámci vyšetrovania zatkla aj tri osoby. Denaro bol jedným z najbezohľadnejších bossov mafiánskej organizácie Cosa Nostra a na úteku strávil 30 rokov.
Zatkli ho 16. januára 2023 na súkromnej klinike v sicílskom Palerme, kde sa pod falošným menom liečil na rakovinu hrubého čreva. Po zatknutí bol uväznený v L'Aquile, dvakrát ho operovali a podstúpil chemoterapiu. Na základe svojej poslednej vôle bol po upadnutí do kómy odpojený od prístrojov a zomrel 25. septembra 2023.
Súd ho odsúdil na šesť doživotných trestov za účasť na vražde protimafiánskych sudcov Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina v roku 1992, za smrteľné bombové útoky v Ríme, Florencii a Miláne v roku 1993 a tiež za únos a vraždu 12-ročného syna svedka v prípade Falcone. Od roku 1993 bol na prvom mieste na zozname najhľadanejších osôb v Taliansku.
Po zatknutí sa zistilo, že sa zdržiaval neďaleko svojho rodného mesta Castelvetrano v západnej Sicílii. O svojej minulosti mlčal a popieral, že bol členom Cosy Nostry.
