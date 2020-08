Talianski žiaci od šiestich rokov budú musieť v triedach nosiť rúška

Rím 20. augusta (TASR) - Žiaci starší ako šesť rokov budú musieť v Taliansku v triedach nosiť ochranné rúška. Zhodli sa na tom odborníci, ktorí talianskej vláde v Ríme poskytujú rady týkajúce sa koronavírusovej pandémie, informovala agentúra APA.



Povinnosť nosiť rúška v školách nebude platiť počas hodín telesnej výchovy a v školskej jedálni.



Školy v Taliansku sú zatvorené od 5. marca. Nový školský rok sa začne 14. septembra. Počet detí v triedach má byť na základe vládneho rozhodnutia obmedzený a preto bude navýšiť potrebné kapacity. Vyučovanie by z tohto dôvodu mohlo prebiehať aj v divadlách, kinách či múzeách. Triedy by sa mali navyše zriadiť aj v hoteloch, napísali talianske médiá.



Učitelia a ďalší zamestnanci v oblasti školstva sa od budúceho pondelka môžu v Taliansku nechať otestovať na prítomnosť protilátok voči novému koronavírusu. Testovanie dvoch miliónov ľudí má prebehnúť na dobrovoľnej báze.



Odborníci upozorňujú na to, že nákaza koronavírusom sa čoraz viac objavuje u mladých ľudí. Viac ako polovicu nových prípadov infikovaných evidujú vo vekovej skupine 19-50 rokov.



Taliansko bol prvou krajinou v Európe, ktorú pandémia COVID-19 tvrdo zasiahla. Doteraz tam zaznamenali 254.000 nakazených a viac ako 35.000 úmrtí. V marci boli v krajine prijaté prísne karanténne opatrenia, ktoré trvali dva mesiace. Tie sa neskôr začali postupne uvoľňovať.