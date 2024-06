Taliansko žiada, aby vo vyhlásení G7 nebola zmienka o interrupciách

Fasano 14. júna (TASR) - Taliansko údajne požiadalo, aby sa zo záverečného vyhlásenia summitu skupiny G7 odstránila zmienka o bezpečných a legálnych interrupciách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenovaných diplomatov.



V oficiálnom vyhlásení G7 z roku 2023, zverejnenom po summite lídrov v japonskej Hirošime, sa vyzývalo na "prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii a starostlivosti po interrupcii". Podobné znenie údajne navrhli aj francúzski a kanadskí diplomati počas rokovaní pred tohtoročným summitom v Taliansku.



Jeden z diplomatov pre agentúru Reuters uviedol, že všetky ostatné krajiny podporili návrh, avšak talianska premiérka Giorgia Meloniová s ním nesúhlasila, a preto to v konečnom texte chýba.



Úrad talianskej premiérky však tvrdí, že žiadna krajina nepožiadala o vyňatie "otázok súvisiacich s interrupciami" z návrhu záverov. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani povedal, že rokovania pokračujú a je nateraz zbytočné robiť prognózy.



Podľa vysokého amerického diplomata prezident USA Joe Biden nechcel, aby z textu zmizla zmienka a interrupciách.



"Prezident mal presvedčenie, že potrebujeme prinajmenšom formuláciu, ktorá by odkazovala na to, čo sme urobili v Hirošime v oblasti zdravia žien a reprodukčných práv. V komuniké sa zopakuje záväzok prijatý v Hirošime," povedal diplomat.



V rokoch pred summitom v Hirošime sa v komuniké G7 spomínala dôležitosť ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien (SRHR).



V rámci SRHR sa právo na prístup k bezpečnej interrupcii uvádza ako základný atribút a nateraz nie je jasné, či sa záverečné vyhlásenie v Taliansku vráti k tomuto zneniu. Vyhlásenie bude podľa AFP pravdepodobne zverejnené v piatok.