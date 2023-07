Taliansko žiada od múzea Louvre vrátenie ulúpených artefaktov

Paríž 15. júla (TASR) - Taliansko požaduje vrátenie siedmich starožitností, ktoré boli podľa jeho názoru ukoristené predtým, ako ich obchodníci v 80. a 90. rokoch 20. storočia predali parížskemu múzeu Louvre, uviedla v piatok táto inštitúcia.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Požiadavka, prvý raz zmienená v denníku Le Monde, je predložená v liste, ktorý vo februári odovzdal francúzskej strane taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano počas svojej návštevy krajiny, uviedol hovorca múzea Laurence des Cars.



Všetkých sedem artefaktov, medzi ktorými je amfora, ako aj starogrécke vázy zo 6.-4. storočia pred Kristom, predali Louvru talianski obchodníci usvedčení alebo podozriví z obchodovania so starovekými umeleckými dielami.



"Domnievam sa, že diela pochybného pôvodu sú škvrnou na zbierkach Louvru. Mali by sme to uznať a s prísnosťou a jasnosťou preskúmať," povedal des Cars pre Le Monde.



V súvislosti so spornými predmetmi sa začalo vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť k ich navráteniu koncom tohto roka.



Múzeum Louvre, ktoré spravuje francúzsky štát, je najnavštevovanejším múzeom na svete a domovom časti najobdivovanejšieho kultúrneho dedičstva západnej civilizácie.



Bývalého riaditeľa tohto múzea minulý rok obvinili zo sprisahania s cieľom zatajiť pôvod archeologických pokladov, ktoré boli podľa podozrenia vyšetrovateľov prepašované z Egypta počas chaosu tzv. arabskej jari.



Jean-Luc Martinez, ktorý viedol Louvre v rokoch 2013-2021, je obvinený z toho, že zatváral oči pred falošnými osvedčeniami o pôvode diel, pričom sa predpokladá, že do podvodu bolo zapojených niekoľko ďalších odborníkov na umenie.