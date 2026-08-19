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Taliansko žiada od Nemecka kompenzáciu za migrantov z lodí
Podľa talianskeho ministerstva vnútra priviezli nemecké záchranné organizácie do talianskych prístavov približne 22.500 migrantov od nástupu premiérky Giorgie Meloniovej v októbri 2022.
Autor TASR
Rím/Berlín 19. augusta (TASR) - Taliansko žiada od Nemecka finančnú kompenzáciu za migrantov, ktorých na talianske pobrežie priviezli nemecké súkromné záchranné organizácie. To vyostruje spor medzi oboma krajinami o zodpovednosť za migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more, napísala v utorok stanica Euronews.
Podľa talianskeho ministerstva vnútra priviezli nemecké záchranné organizácie do talianskych prístavov približne 22.500 migrantov od nástupu premiérky Giorgie Meloniovej v októbri 2022. Ďalších asi 4500 priviezli organizácie z iných európskych krajín na lodiach plaviacich sa pod nemeckou vlajkou. Celkovo súkromné záchranné lode do Talianska priviezli približne 42.300 ľudí a Rím pripisuje Nemecku zodpovednosť za takmer dve tretiny týchto príchodov.
Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi preto požaduje, aby sa Nemecko podieľalo na nákladoch spojených s prijímaním migrantov. Zároveň uviedol, že kým sa nevyrieši otázka finančnej zodpovednosti, Rím nebude s Berlínom rokovať o preberaní migrantov, ktorí sa do Európskej únie pôvodne dostali cez Taliansko.
Berlín v súčasnosti chce do Talianska prepraviť troch migrantov, ktorí požiadali o azyl v Nemecku, hoci do EÚ vstúpili na talianskom území. Rím však naznačil, že ich nemusí vpustiť na svoje územie.
Podľa pravidiel EÚ môže byť osoba, ktorá vstúpi do EÚ cez Taliansko a neskôr požiada o azyl v inej krajine, za určitých podmienok vrátená do Talianska, ktoré posúdi jej žiadosť. Pravidlá platné od júna stále vychádzajú z princípu zodpovednosti krajiny prvého vstupu, zároveň však umožňujú výnimky a zavádzajú mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi.
Taliansko a Nemecko podľa talianskeho ministerstva v tomto smere naďalej hľadajú spoločné riešenie.
Migračná trasa cez Stredozemné more patrí k najnebezpečnejším na svete. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na nej tento rok došlo najmenej k 872 úmrtiam alebo zmiznutiam. Skutočný počet obetí môže byť vyšší, keďže nie všetky incidenty sa podarí oficiálne zaznamenať.
Podľa talianskeho ministerstva vnútra priviezli nemecké záchranné organizácie do talianskych prístavov približne 22.500 migrantov od nástupu premiérky Giorgie Meloniovej v októbri 2022. Ďalších asi 4500 priviezli organizácie z iných európskych krajín na lodiach plaviacich sa pod nemeckou vlajkou. Celkovo súkromné záchranné lode do Talianska priviezli približne 42.300 ľudí a Rím pripisuje Nemecku zodpovednosť za takmer dve tretiny týchto príchodov.
Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi preto požaduje, aby sa Nemecko podieľalo na nákladoch spojených s prijímaním migrantov. Zároveň uviedol, že kým sa nevyrieši otázka finančnej zodpovednosti, Rím nebude s Berlínom rokovať o preberaní migrantov, ktorí sa do Európskej únie pôvodne dostali cez Taliansko.
Berlín v súčasnosti chce do Talianska prepraviť troch migrantov, ktorí požiadali o azyl v Nemecku, hoci do EÚ vstúpili na talianskom území. Rím však naznačil, že ich nemusí vpustiť na svoje územie.
Podľa pravidiel EÚ môže byť osoba, ktorá vstúpi do EÚ cez Taliansko a neskôr požiada o azyl v inej krajine, za určitých podmienok vrátená do Talianska, ktoré posúdi jej žiadosť. Pravidlá platné od júna stále vychádzajú z princípu zodpovednosti krajiny prvého vstupu, zároveň však umožňujú výnimky a zavádzajú mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi.
Taliansko a Nemecko podľa talianskeho ministerstva v tomto smere naďalej hľadajú spoločné riešenie.
Migračná trasa cez Stredozemné more patrí k najnebezpečnejším na svete. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na nej tento rok došlo najmenej k 872 úmrtiam alebo zmiznutiam. Skutočný počet obetí môže byť vyšší, keďže nie všetky incidenty sa podarí oficiálne zaznamenať.