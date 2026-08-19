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Taliansko žiada od Nemecka kompenzáciu za migrantov z lodí

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Podľa talianskeho ministerstva vnútra priviezli nemecké záchranné organizácie do talianskych prístavov približne 22.500 migrantov od nástupu premiérky Giorgie Meloniovej v októbri 2022.

Autor TASR
Rím/Berlín 19. augusta (TASR) - Taliansko žiada od Nemecka finančnú kompenzáciu za migrantov, ktorých na talianske pobrežie priviezli nemecké súkromné záchranné organizácie. To vyostruje spor medzi oboma krajinami o zodpovednosť za migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more, napísala v utorok stanica Euronews.

Podľa talianskeho ministerstva vnútra priviezli nemecké záchranné organizácie do talianskych prístavov približne 22.500 migrantov od nástupu premiérky Giorgie Meloniovej v októbri 2022. Ďalších asi 4500 priviezli organizácie z iných európskych krajín na lodiach plaviacich sa pod nemeckou vlajkou. Celkovo súkromné záchranné lode do Talianska priviezli približne 42.300 ľudí a Rím pripisuje Nemecku zodpovednosť za takmer dve tretiny týchto príchodov.

Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi preto požaduje, aby sa Nemecko podieľalo na nákladoch spojených s prijímaním migrantov. Zároveň uviedol, že kým sa nevyrieši otázka finančnej zodpovednosti, Rím nebude s Berlínom rokovať o preberaní migrantov, ktorí sa do Európskej únie pôvodne dostali cez Taliansko.

Berlín v súčasnosti chce do Talianska prepraviť troch migrantov, ktorí požiadali o azyl v Nemecku, hoci do EÚ vstúpili na talianskom území. Rím však naznačil, že ich nemusí vpustiť na svoje územie.

Podľa pravidiel EÚ môže byť osoba, ktorá vstúpi do EÚ cez Taliansko a neskôr požiada o azyl v inej krajine, za určitých podmienok vrátená do Talianska, ktoré posúdi jej žiadosť. Pravidlá platné od júna stále vychádzajú z princípu zodpovednosti krajiny prvého vstupu, zároveň však umožňujú výnimky a zavádzajú mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi.

Taliansko a Nemecko podľa talianskeho ministerstva v tomto smere naďalej hľadajú spoločné riešenie.

Migračná trasa cez Stredozemné more patrí k najnebezpečnejším na svete. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na nej tento rok došlo najmenej k 872 úmrtiam alebo zmiznutiam. Skutočný počet obetí môže byť vyšší, keďže nie všetky incidenty sa podarí oficiálne zaznamenať.
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