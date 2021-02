Taliansko žiada OSN a WFP, aby vyšetrili okolnosti incidentu v KDR

Rím 24. februára (TASR) - Taliansko požiadalo Organizáciu Spojených národov, aby začala vyšetrovať okolnosti násilnej smrti svojho veľvyslanca v Konžskej demokratickej republike (KDR). Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Veľvyslanec Luca Attanasio (43) zomrel v pondelok po prepade konvoja Svetového potravinového programu (WFP), ku ktorému došlo v bezpečnostne nestabilnej oblasti na východe KDR blízko hraníc s Rwandou. Spolu s veľvyslancom prišiel o život aj ďalší Talian, veľvyslancov ochrankár, a konžský vodič jeho auta.



Taliansky minister zahraničných Luigi Di Maio vo svojom vystúpení v parlamente uviedol, Rím očakáva od WFP a OSN "jasné a vyčerpávajúce odpovede v čo najkratšom čase".



Di Maiovo vyhlásenie bolo zverejnené niekoľko hodín po tom, ako talianske vojenské lietadlo dopravilo rakvy s pozostatkami talianskych občanov do Ríma.



V pondelok ministerstvo vnútra KDR obvinilo z prepadu konvoja WFP a zabitia troch ľudí Demokratické sily za oslobodenie Rwandy (FDLR), povstaleckú skupinu rwandských Hutuov. FDLR však toto obvinenie odmietli a zo zodpovednosti za incident obvinili armády Rwandy a KDR.



Di Maio - s odvolaním sa na predbežnú správu od guvernéra provincie Severné Kivu v KDR - uviedol, že útok na dve vozidlá konvoja odohral v hornatej a husto zalesnenej oblasti vzdialenej asi 25 kilometrov od mesta Goma. Šesť útočníkov "údajne prinútilo vozidlá zastaviť, a to tak, že prehradili cestu a strieľali do vzduchu z ručných zbraní".



Zvuk streľby prilákal strážcov okolitého národného parku Virunga a vojakov armády KDR. Útočníci následne nariadili ľuďom z konvoja vystúpiť z vozidiel a ukryť sa do krovia. Aby ich k tomu prinútili, zastrelili vodiča WFP.



Po príchode ozbrojených strážcov parku útočníci spustili paľbu, pričom smrteľne zranili veľvyslancovho ochrankára. Veľvyslanec utrpel vážne zranenia, ktorým podľahol po prevoze do nemocnice v Gome.



Kancelária prezidenta KDR Félixa Tshisekediho v stredu uviedla, že všetci diplomati v KDR budú odteraz povinní "hlásiť vláde akýkoľvek svoj pohyb po krajine".



Táto požiadavka prišla po tom, čo v pondelok ministerstvo vnútra KDR uviedlo, že bezpečnostné služby a provinčné úrady neboli vopred informované o ceste veľvyslanca Attanasia.



WFP však uviedol, že cesta, na ktorej došlo k útoku, bola predtým povolená pre cestovanie bez bezpečnostného sprievodu.



Veľvyslanec Európskej únie v Kinshase Jean-Marc Chataigner na sociálnych sieťach uviedol, že Attanasio sa vybral na cestu za talianskymi občanmi žijúcimi v Gome a aby si na vlastné oči si pozrel projekty WFP.



Chataignier rozhodne poprel fámy na sociálnych sieťach, podľa ktorých Attanasio odišiel do Severného Kivu propagovať záujmy Talianska v ťažobnom priemysle.



V tejto časti KDR sa nachádzajú aj bohaté náleziská ropy a ďalších nerastných surovín.