Taliansko žiada OSN o vyšetrenie zabitia svojho veľvyslanca v KDR

Rím 24. februára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v stredu oznámil, že oficiálne požiadal Organizáciu Spojených národov o začatie vyšetrovania v spojitosti so zabitím talianskeho veľvyslanca v Konžskej demokratickej republike (KDR) Lucu Attanasia. Informovala o tom agentúra AFP.



Attanasio (43), jeho telesný strážca a konžský šofér prišli o život v pondelok pri útoku neznámych ozbrojencov na konvoj vozidiel Svetového potravinového programu (WFP). Telesné pozostatky oboch Talianov medzitým dopravilo do Ríma vojenské lietadlo.



"Formálne sme požiadali WFP a OSN, aby začali vyšetrovanie s cieľom objasniť, čo sa stalo, dôvody použitých bezpečnostných opatrení a to, kto je zodpovedný za tieto rozhodnutia," povedal Di Maio pred poslancami v parlamente s tým, že očakáva "jasné a vyčerpávajúce odpovede".



Úrady KDR prisľúbili súčinnosť pri vyšetrovaní okolností útoku. Do krajiny v utorok ráno pricestovali talianski vyšetrovatelia, aby vypočuli svedkov incidentu. Analyzovať budú aj zbrane nájdené na mieste útoku i tie, ktoré majú vo výzbroji strážnici národného parku Virunga. Talianske úrady túto kauzu vyšetrujú ako únos s teroristickým motívom.



Úrady KDR v pondelok večer obvinili zo zodpovednosti za útok povstaleckú skupinu z radov rwandských Hutuov - Demokratické sily za oslobodenie Rwandy (FDLR). Tí však akúkoľvek účasť na útoku odmietli.



K útoku došlo na území národného parku Virunga, na mieste ležiacom asi 20 kilometrov severne od Gomy, hlavného mesta provincie Severné Kivu, ktorú už viac ako 25 rokov sužujú útoky ozbrojených skupín bojujúcich o kontrolu nad miestnymi bohatými náleziskami nerastov.