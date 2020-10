Taliansko zaviedlo povinné testovanie pre cestujúcich nielen z Česka

Rím/Miláno 7. októbra (TASR) - Taliansko zavádza povinné testovanie na ochorenie COVID-19 pre cestujúcich, ktorí do krajiny prídu z Británie, Holandska, Belgicka a Českej republiky. Oznámil to v stredu taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza, informovala agentúra Reuters.



"Údaje nákazy rastú po celej Európe a aj v Taliansku," napísal Speranza na sociálnej sieti. "Podpísal som nariadenie, vďaka ktorému je testovanie na koronavírus povinné pre cestujúcich z Belgicka, Holandska, Spojeného kráľovstva a Českej republiky."



Talianska vláda už predtým rozhodla o zavedení povinného nosenia tvárových rúšok vo vonkajších priestoroch. Nariadenie, ktoré je súčasťou opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, schválil kabinet spolu s predĺžením núdzového stavu do 31. januára 2021.



Nosenie rúšok bolo dosiaľ v Taliansku povinné pri vonkajších aktivitách vo viacerých regiónoch vrátane Sicílie, Kampánie, ktorej metropolou je Neapol, a Lazia s hlavným mestom Rímom, priblížila agentúra DPA.



Talianske úrady sprísňujú protivírusové opatrenia po náraste denných počtov novoinfikovaných, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň od konca apríla.



V stredu v krajine zaevidovali ďalších 3678 prípadov nákazy za posledných 24 hodín, čo je o 1000 viac než v utorok. Celkový počet potvrdených infikovaných sa tým zvýšil na 333.940. Počet úmrtí stúpol o 31 na celkovo 36.061.