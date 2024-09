Taliansko žiada pre Salviniho šesťročný trest v kauze migranti

Rím 15. septembra (TASR) - Talianska prokuratúra v sobotu požiadala o šesťročný trest odňatia slobody pre Mattea Salviniho, talianskeho krajne pravicového vicepremiéra, za to, že v roku 2019 bránil migrantom vo vylodení v jednom z prístavov krajiny. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Salvini, člen koalície premiérky Giorgie Meloniovej, je súdený za zbavenie slobody a zneužitie právomocí, keď 147 migrantov držal niekoľko týždňov na mori na lodi, ktorú prevádzkuje charitatívna organizácia Open Arms.



Rozsudok v procese, ktorý sa začal v októbri 2021, by mohol padnúť v októbri. Salvini sa bude môcť odvolať voči akémukoľvek rozhodnutiu súdu.



"Šesť rokov väzenia za to, že som blokoval príchod migrantov a bránil Taliansko a Talianov? Šialenstvo. Obrana Talianska nie je zločin," napísal Salvini na sociálnej sieti Facebook.



Meloniová tiež skritizovala prokuratúru. "Je neuveriteľné, že ministrovi Talianskej republiky hrozí šesť rokov väzenia za to, že si plnil svoju prácu pri ochrane hraníc krajiny, ako si to vyžaduje mandát, ktorý dostal od jej občanov," napísala premiérka na sociálnej sieti X.



Loď uviazla na mori takmer na tri týždne, kým sa migranti na základe súdneho príkazu mohli vylodiť na ostrove Lampedusa. Členovia organizácie Open Arms vypovedali, že fyzický aj duševný stav migrantov dosiahol krízový bod, keďže hygienické podmienky na palube sa stali hroznými.



Salvini, šéf protiimigračnej strany Liga severu (LN) a vtedajší minister vnútra, v januári vyhlásil, že podľa jeho informácií "situácia na lodi nebola ohrozená".



V roku 2019, za premiéra Giuseppeho Conteho, zaviedol politiku "uzavretých prístavov", v rámci ktorej Taliansko odmietlo vstup charitatívnym lodiam, ktoré zachraňujú migrantov uviaznutých pri plavbe cez Stredozemné more.



Označil to za tvrdé opatrenie proti pašerákom, ktorí prevádzkujú lode medzi severnou Afrikou a Talianskom a Maltou, čo je najsmrteľnejšia migračná trasa na svete.



Voči Salvinimu bol už v minulosti vedený podobný súdny proces, keď ho obvinili z toho, že v júli 2019 odmietol povoliť 116 migrantom vystúpiť z plavidla talianskej pobrežnej stráže. Súd v sicílskom meste Catania však tento proces v roku 2021 zamietol.