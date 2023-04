Taliansko žiada zmrazenie majetku Rusa, ktorý ušiel z domáceho väzenia

Rím 21. apríla (TASR) - Taliansko vo štvrtok oznámilo, že žiada o zmrazenie majetku ruského občana zadržaného v Miláne na žiadosť USA, ktorý unikol z domáceho väzenia a následne sa objavil v Rusku. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Talianskeho ministra spravodlivosti Carla Nordia v tejto súvislosti predvolali do parlamentu, aby vysvetlil, čo sa stalo s Arťomom Ussom, synom gubernátora ruského Krasnojarského kraja Alexandra Ussa, ktorého zadržali v Taliansku na základe amerického zatykača ešte vlani v októbri.



Koncom marca tohto roka však zmizol z domáceho väzenia zo svojej rezidencie blízko Milána - napriek tomu, že mal elektronický náramok na monitorovanie pohybu - deň po tom, čo taliansky sudca nariadil jeho vydanie do Spojených štátov. Americké úrady obviňujú Ussa z nezákonného predaja americkej vojenskej technológie ruským zbrojárskym spoločnostiam.



Nordio na pôde talianskeho parlamentu nevysvetlil, ako sa Ussovi podarilo uniknúť z domáceho väzenia; uviedol iba, že v prípade prebieha vyšetrovanie, píše AFP. Taliansko však podľa neho "preveruje, či je možné" Ussa zaradiť na zoznam ruských občanov, "ktorých majetok je možné zmraziť".



Minister spravodlivosti tiež uviedol, že pred kasačným súdom začal disciplinárne konanie proti sudcom milánskeho odvolacieho súdu, ktorí povolili premiestnenie Ussa z väzby do domáceho väzenia, z ktorého následne ušiel.



Americké úrady predtým upozornili, že Uss, ktorý disponuje dobrými kontaktmi a značnými finančnými zdrojmi, by mohol uniknúť. Ohlásil sa 4. apríla s tým, že je späť v Rusku. Podrobnosti o tom, ako unikol z milánskej domácej väzby, však neuviedol.