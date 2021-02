Taliansko zmiernilo opatrenia, v Ríme a vo Vatikáne otvorili múzeá

Rím 1. februára (TASR) - Taliansko od pondelka zmiernilo opatrenia zavedené v spojitosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 vo väčšine svojich regiónov, informovala agentúra AFP.



Talianska vláda uvoľnenie opatrení oznámila už v piatok, a to aj potom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalší odborníci varovali, že tento krok môže byť predčasný.



Šestnásť z celkového počtu 20 talianskych regiónov patrí do žltej zóny s nízkym rizikom nákazy. Do oranžovej zóny, so stredným rizikom nákazy koronavírusom, patria ostrovy Sicília a Sardínia, regióny Apúlia na juhu a Umbria vo vnútrozemí, ako aj autonómna provincia Južné Tirolsko na severe.



V talianskom hlavnom meste Rím v regióne Lazio, ktoré takisto patrí do žltej zóny, znovu otvorili Koloseum a ďalšie turistické pamiatky ako napríklad Panteón.



Od pondelka sa znovu otvorili pre verejnosť aj vatikánske múzeá vrátane Sixtínskej kaplnky. Z dôvodu obmedzení proti koronavírusu boli zatvorené 88 dní - najdlhšie od druhej svetovej vojny.



Reštaurácie, kaviarne a bary v regiónoch v žltej zóne majú opäť povolené prijímať hostí počas dňa. Po 18.00 h večer však budú môcť fungovať len formou donášky. Múzeá môžu byť otvorené od pondelka do piatka.