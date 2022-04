Taliansko znovu otvorilo ambasádu v Kyjeve

Rím/Madrid 18. apríla (TASR) – Taliansko v pondelok opätovne otvorilo svoje veľvyslanectvo v Kyjeve. Stalo sa tak najnovšou z krajín, ktoré vrátili svojich diplomatov do ukrajinskej metropoly po odsune ruských jednotiek z regiónu. TASR o tom informovala na základe správy agentúra AFP.



Po začiatku invázie Ruska na Ukrajine 24. februára presunulo Taliansko svojich diplomatov do západoukrajinského mesta Ľvov.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok oznámil, že jeho krajina znovu otvorí svoju ambasádu v Kyjeve v najbližších dňoch. Madrid jej zamestnancov predtým dočasne presunul do Poľska.



Diplomatické zastupiteľstvá sa postupne vracajú do ukrajinského hlavného mesta po tom, ako Rusko stiahlo svoje vojenské sily z okolia Kyjeva a severu Ukrajiny – pred svojou očakávanou ofenzívou na východe krajiny.



Turecko presunulo svoje veľvyslanectvo na Ukrajine späť do Kyjeva po tom, ako ho presťahovalo do mesta Černovice neďaleko rumunskej hranice. Francúzsko minulý týždeň podobne oznámilo, že jeho ambasáda premiestnená do Ľvova obnoví svoju činnosť v Kyjeve.



Svoje diplomatické zastúpenie v ukrajinskom hlavnom meste nedávno znovu otvorila tiež Európska únia, ktorá ho po ruskej invázii na Ukrajinu dočasne premiestnila do Poľska.



Návrat svojich diplomatov do Kyjeva pripravuje aj Slovensko, informoval minulý týždeň minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.