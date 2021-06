Zo stien talianskej televízie RAI zmizlo 120 umeleckých diel

Rím 11. júna (TASR) - Príbeh zmiznutých umeleckých diel z talianskej verejnoprávnej televízie RAI by mohol byť strhujúcim televíznym filmom. Lenže zmiznutie až 120 malieb, sôch, litografií a tapisérií zo stien televízie je fakt, nie fikcia, oznámili v piatok úrady.



Oddelenie pre umelecké dedičstvo v rámci talianskej polície nazývanej karabiniéri vyšetruje zmiznutie umeleckých diel od marca, keď sa prípadom začala zaoberať rímska prokuratúra, ktorej to nahlásilo vedenie televízie.



Niektoré diela akoby sa vyparili, iné zasa boli zo stien zložené a nahradené falzifikátmi, napísali talianske denníky Il Messaggero a La Repubblica, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Medzi zmiznutými umeleckými kusmi sú hodnotné diela Amedea Modiglianiho, Clauda Moneta, Jeana-Baptista Camilla Corota a Giorgia De Chirica - všetky patrili do zbierky televízie RAI pozostávajúcej z približne 1500 diel v odhadovanej hodnote 100 miliónov eur, ako uvádzajú spravodajské médiá.



Prípad vyšiel najavo, keď sa zistilo, že maľba florentského maliara Ottoneho Rosaia visiaca na stene rímskeho sídla televízie RAI je falzifikát.



Originál ukradli v 70. rokoch 20. storočia a potom ho predal zamestnanec RAI, ktorého polícia vypátrala, uviedli talianske médiá. Muž už nemôže byť obvinený, pretože lehota na trestné stíhanie bola premlčaná.



„Čelíme celej sérii zmiznutí, ktoré sa zdajú cielené," povedal pre denník La Repubblica manažér RAI Nicola Sinisi, ktorý má na starosti umelecké diela televízie.



Diela boli podľa informácií médií nadobudnuté z príjmov z koncesionárskych poplatkov od talianskych domácností.