Zo záchrannej lode vyskočili pri Sicílii do mora desiatky migrantov

Rím 18. septembra (TASR) - Desiatky migrantov skočili v piatok cez palubu lode prevádzkovanej španielskou organizáciou Open Arms do vôd Stredozemného mora. Migranti, ktorí strávili uplynulé dni na mori čakaním na povolenie vylodiť sa, chceli svojpomocne doplávať k pobrežiu Sicílie, informovala agentúra DPA.



Organizácia Open Arms na Twitteri uviedla, že cez palubu záchrannej lode vyskočilo v piatok vyše 48 migrantov v plávacích vestách. Už vo štvrtok z rovnakej lode vyskočilo 76 migrantov, ktorých následne z mora vytiahli plavidlá talianskej pobrežnej stráže a polície.



Migranti patrili ku skupine 278 osôb, ktoré zachránila loď organizácie Open Arms 8. až 10. septembra pri celkovo troch operáciách v strednej časti Stredozemného mora.



Loď už celé dni čaká neďaleko Palerma na povolenie vylodiť sa. "Utrpenie našich hostí i posádky na palube narastá," napísala Open Arms na Twitteri.



Migranti sú na mori už vyše týždňa, pričom povolenie vylodiť sa im medzičasom odoprela Malta.



Talianska pobrežná previezla v uplynulých dňoch z lode na ošetrenie na pevnine dve tehotné ženy s manželmi, uviedla agentúra Reuters.



Taliansko roky slúžilo státisícom migrantov ako vstupná brána do Európy. Po tvrdých zásahov voči prevádzačom migrantov zo strany talianskych úradov, však počty novopríchodzích migrantov značne poklesli.



Opätovne sa zvýšili v aktuálnom roku 2020, a to aj napriek skutočnosti, že Taliansko pre migrantov uzavrelo svoje prístavy v obavách z pandémie nového kronavírusu, uvádza Reuters. Agentúra dodáva, že migranti zachránení na mori sú teraz občas premiestňovaní na trajekty, aby tam - mimo talianskeho pobrežia - strávili predpísanú karanténu.