Taliansko zostane najväčším producentom vína aj v roku 2025
Autor TASR
Miláno 11. septembra (TASR) — Talianski vinohradníci očakávajú, že v tomto roku vyprodukujú 47 miliónov hektolitrov vína a hroznového muštu, čo predstavuje nárast o osem percent v porovnaní s rokom 2024. Tieto odhady v stredu predstavilo talianske ministerstvo poľnohospodárstva a zväz producentov vína. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
Očakáva sa obzvlášť vysoká produkcia v južnom Taliansku s nárastom až o 19 percent na Sicílii a v Apúlii, kde výdatné jarné dažde doplnili zásoby podzemnej vody a pomohli zvládnuť nadpriemerne teplé leto. Horšie na tom budú v dôsledku premenlivého počasia a chorôb viniča severovýchodné regióny - napríklad v Benátsku sa očakáva priemerná úroda.
Taliansko bolo najväčším svetovým producentom vína v posledných piatich rokoch s výnimkou roku 2023, keď ho predbehlo Francúzsko.
Taliansko si zachová prvenstvo aj v roku 2025 pred druhým Francúzskom, kde sa očakáva produkcia 37,4 milióna hektolitrov vína. Tamojšiu úrodu poznačilo veľmi teplé počasie v auguste. Španielsko by malo byť na treťom mieste s 36,8 miliónmi hektolitrov.
„Je to vyvážený ročník, bez mimoriadnych vrcholov v produkcii, ale so zaujímavými vyhliadkami z hľadiska kvality, ktorá sa takmer všade pohybuje od dobrej po vynikajúcu,“ uviedli vo vyhlásení Taliansky vinársky zväz a Asociácia talianskych enológov.
Dopyt po víne z dovozu sa vo svete v prvých piatich mesiacoch roku 2025 spomalil s výnimkou šumivých vín. Vinársky priemysel je obzvlášť znepokojený vplyvom amerických ciel.
„Čelíme ťažkostiam, ktoré postihujú nielen Taliansko, ale všetky producentské krajiny,“ uviedol vo vyhlásení prezident vinárskeho zväzu Lamberto Frescobaldi. „Kvalita nášho vína je nespochybniteľná, ale aj dobré víno, ak ho je priveľa, spôsobuje, že sektor stráca na hodnote,“ dodal.
