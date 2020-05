Taliansko zrejme od 3. júna obnoví slobodu pohybu po krajine

Rím 15. mája (TASR) - Taliansko by malo od 3. júna zrušiť obmedzenia slobody pohybu po krajine, zavedené s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. Uvádza sa to v návrhu dekrétu talianskej vlády, s ktorého textom sa v piatok oboznámila agentúra Reuters.



Agentúra zdôrazňuje, že ide len o návrh, ktorý môže byť v konečnej podobe ešte pozmenený. Reštrikcie na cestovanie v rámci jednotlivých talianskych regiónov by sa podľa aktuálneho znenia dokumentu mali zrušiť k 18. máju.



Ide o súčasť plánu talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho na postupné rušenie obmedzení a na znovuoživenie ekonomiky. Prísne reštrikcie boli v Taliansku, ktoré bolo jednou z najviac postihnutých krajín na svete, zavedené v marci.



Vo štvrtok vyše polovica z 20 regiónov Talianska hlásila menej než desať nových prípadov ochorenia COVID-19, vyvolávaného novým typom koronavírusu. Už niekoľko dní majú denný nárast nad 100 prípadov nákazy len dva severné regióny: Lombardsko a susedný Piemont.



Taliansko celkovo potvrdilo už 223.096 infikovaných a 31.368 úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Keďže však mnoho ľudí zomrelo doma alebo v opatrovateľských domovoch bez toho, aby ich testovali na COVID-19, skutočný počet mŕtvych v krajine môže byť výrazne vyšší.