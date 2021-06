Taliansko zruší povinnosť nosiť rúška vo vonkajších priestoroch

Rím 17. júna (TASR) - Taliansko od polovice júla vďaka značnému poklesu nových prípadov koronavírusovej infekcie zruší povinnosť nosiť rúška vo vonkajších priestoroch, informovala vo štvrtok agentúra APA.



Potom bude prekrytie nosa a úst nevyhnutné len na zhromaždeniach, na miestach so zvlášť veľkým počtom ľudí a na športových štadiónoch. V interiéri alebo vo verejnej doprave zostáva povinnosť nosenia rúšok v platnosti naďalej.



Toto uvoľnenie môže Taliansko dovoliť vďaka klesajúcemu počtu nových prípadov prípadov infekcie SARS CoV-2, spresnil štátny tajomník talianskeho ministerstva zdravotníctva Pierpaolo Sileri.



"Bude to niečo podobné ako okuliare na čítanie, ktoré nosíme stále v taške. Prekrytie úst musíme mať stále pri sebe, ak by došlo k zhromaždeniu ľudí," povedal podľa médií Sileri.



O pokles nových prípadov infekcie sa v krajine postarali vysoké letné teploty a napredujúca kampaň v očkovaní, píše APA. Prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu bolo medzičasom zaočkovaných 30 miliónov Talianov, teda polovica počtu obyvateľov krajiny.



Od budúceho pondelka prechádza Taliansko do "bielej zóny" s miernymi obmedzeniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Vtedy sa zruší aj nočný zákaz vychádzania od polnoci do 05.00 h ráno v celom Taliansku.



Plány talianskeho premiéra Maria Draghiho na predĺženie výnimočného stavu od 31. júla do konca tohto roka medzitým spôsobili v koalícii rozkol, uvádza APA. Kým sociálni demokrati a Hnutie piatich hviezd (M5S) predĺženie výnimočného stavu podporujú, pravicové strany sú vehementne proti.