Taliansko zrušilo ďalšie protipandemické opatrenia

Rím 29. apríla (TASR) - Taliansko cez víkend upustí od dodržiavania ďalších protipandemických opatrení. Po novom sa už od ľudí nebude vyžadovať digitálny covidpas a uvoľnia sa aj pravidlá povinného prekrytia dýchacích ciest. V piatok o tom informoval taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Od nedele už nebude nosenie rúška povinné v baroch, reštauráciách, nočných podnikoch, supermarketoch a na väčšine pracovísk, no ľudia si ho budú musieť nasadiť v prostriedkoch hromadnej dopravy, na zábavno-kultúrnych podujatiach v interiéri, ako napríklad v divadle či v kine, rovnako aj počas športových súťaží vo vnútorných priestoroch.



Rúška zostanú aj v školách; žiaci a študenti starší ako šesť rokoch ich budú povinne nosiť do konca školského roka. Rovnaké pravidlo platí aj pre zamestnancov a návštevníkov zdravotníckych zariadení.



Vláda takisto zrušila povinnosť preukazovať sa pred vstupom do obchodov, podnikov či inštitúcií digitálnym covidpasom, teda potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia či negatívnom teste na koronavírus.



"Čísla nám hovoria, že pandémia pokračuje, preto musíme byť v zmierňovaní opatrení opatrní," povedal Speranza, pričom dodal, že krajina bude naďalej propagovať očkovanie a vyžadovať prekrytie dýchacích ciest tam, kde hrozí riziko nákazy.



V Taliansku vo štvrtok zaznamenali 69.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. V krajine od začiatku pandémie evidujú už viac ako 163.000 úmrtí.