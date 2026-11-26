< sekcia Zahraničie
Taliani chcú viac chrániť svojich vojakov v Líbyi po útokoch Ukrajiny
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojenskú loď zakotvenú na námornej základni v Bengázi na východe Líbye.
Autor TASR
Rím 26. novembra (TASR) - Talianska vláda zvažuje posilnenie bezpečnostných opatrení pre svojich 200 vojakov zapojených do misie v Líbyi, ktorí sú nasadení medzi Tripolisom a Misurátou. Dôvodom sú ukrajinské útoky na ruské lode v prístavnom meste Bengázi z 22. novembra. Pre agentúru ANSA to vo štvrtok uviedli vojenské zdroje, píše TASR.
Taliansky minister obrany Guido Crosetto si tiež v stredu predvolal ukrajinského vojenského atašé, ktorého sprevádzal ukrajinský veľvyslanec Ihor Brusylo. Diskutovali o situácii po útokoch.
Podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani začiatkom týždňa telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom, aby vyjadril znepokojenie Talianska nad vojenskými operáciami Kyjeva v Stredozemnom mori. Zdôraznil potrebu rešpektovať suverenitu Líbye a nerozširovať vojnu na Ukrajine do ďalších oblastí, uviedli zdroje.
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojenskú loď zakotvenú na námornej základni v Bengázi na východe Líbye. V nedeľu večer následne bezposádkové námorné drony zaútočili v blízkosti mesta aj na obchodnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že išlo o ukrajinskú „ukážkovú“ operáciu v reakcii na vojnu Ruska. Ukrajina podľa neho zasiahla ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa po zásahu potopila, ako aj nákladnú loď MV ANGARA využívanú na prepravu zbraní.
Kremeľ vo štvrtok obvinil Ukrajinu zo snahy rozšíriť vojnu do Stredozemného a Baltského mora. Označil to za veľmi nebezpečný krok.
Taliansky minister obrany Guido Crosetto si tiež v stredu predvolal ukrajinského vojenského atašé, ktorého sprevádzal ukrajinský veľvyslanec Ihor Brusylo. Diskutovali o situácii po útokoch.
Podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani začiatkom týždňa telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom, aby vyjadril znepokojenie Talianska nad vojenskými operáciami Kyjeva v Stredozemnom mori. Zdôraznil potrebu rešpektovať suverenitu Líbye a nerozširovať vojnu na Ukrajine do ďalších oblastí, uviedli zdroje.
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojenskú loď zakotvenú na námornej základni v Bengázi na východe Líbye. V nedeľu večer následne bezposádkové námorné drony zaútočili v blízkosti mesta aj na obchodnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že išlo o ukrajinskú „ukážkovú“ operáciu v reakcii na vojnu Ruska. Ukrajina podľa neho zasiahla ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa po zásahu potopila, ako aj nákladnú loď MV ANGARA využívanú na prepravu zbraní.
Kremeľ vo štvrtok obvinil Ukrajinu zo snahy rozšíriť vojnu do Stredozemného a Baltského mora. Označil to za veľmi nebezpečný krok.