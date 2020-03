Taliansko zvažuje zaručenie príjmu v stave núdze pre všetkých občanov

Rím 28. marca (TASR) - Talianska vláda zvažuje predĺženie platnosti prísnych opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu až do 18. apríla. Zákaz vychádzania a zastavenie výroby tak môžu v Taliansku trvať ďalšie dva týždne, informovala v sobotu tlačová agentúra APA s odvolaním sa na nemenované zdroje z "vládnych kruhov".



Oficiálne Taliansko do soboty zaznamenalo vyše 86.000 nakazených a vyše 9100 úmrtí, čo je celosvetovo najhoršia bilancia v rámci súčasnej koronavírusovej pandémie. Spomínané opatrenia, zavedené v prvej polovici marca, mali predbežne platiť do 3. apríla.



"Je predčasné robiť už teraz prognózy o trvaní týchto opatrení. Dúfame, že sa vrátime k normálnemu životu čo najskôr," povedal taliansky premiér Giuseppe Conte v sobotňajšom rozhovore pre denník Sole 24. "Budeme tieto opatrenia postupne obmedzovať až do ich úplného zrušenia," dodal s tým, že cieľom je zabrániť tomu, aby "doterajšie snahy vyšli navnivoč".



Predĺženie preventívnych opatrení by sa týkalo aj škôl a predškolských zariadení, ktoré boli pôvodne uzavreté takisto do 3. apríla. "Naším cieľom je to, aby sa žiaci vrátili do škôl až vtedy, keď si budeme úplne istí, že je to bezpečné. Zdravie má prednosť," povedala talianska ministerka školstva Lucia Azzolinová pre verejnoprávnu stanicu RAI.



Námestníčka talianskeho ministra hospodárstva Laura Castelliová medzitým uviedla, že vláda zvažuje zaručenie "príjmu v stave núdze" pre všetkých občanov. Zároveň sa zaoberá zjednodušením prístupu občanov k sociálnym príspevkom pre nízkopríjmové rodiny, ktoré zaviedla vlani. Podľa vyjadrenia Castelliovej pre sobotňajšie vydanie denníka La Stampa by tak občania mali zaistenú "dôstojnú sumu".