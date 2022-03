Taliansko zvažuje, že Ukrajincov ubytuje v domoch zhabaných mafii

Rím 8. marca (TASR) - Taliansko zvažuje využitie nehnuteľného majetku zhabaného mafii na ubytovanie prichádzajúcich ukrajinských utečencov, uviedla v pondelok ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová.



Agentúra spravujúca skonfiškovaný mafiánsky majetok už začala vyberať nehnuteľnosti, ktoré "možno krátkodobo, dokonca aj dočasne, použiť na ubytovanie utečencov z Ukrajiny", uviedla Lamorgeseová v krátkom vyhlásení.



Úrady preveria aj stav nehnuteľností, ktorých vlastníctvo prešlo na mestá a obce, no zatiaľ sa nevyužívajú, dodala ministerka.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu – 24. februára – vstúpilo na územie Talianska približne 17.286 Ukrajincov, väčšinou žien a detí, uviedlo talianske ministerstvo vnútra.



Väčšina ukrajinských utečencov bola doteraz ubytovaná u príbuzných či priateľov, ale v celej krajine vznikli súkromné a verejné iniciatívy, ktoré sa pripravujú na oveľa väčšiu vlnu vojnových utečencov z Ukrajiny.



"Prídu státisíce utečencov a my musíme túto úlohu zvládnuť," upozornil v pondelok šéf Demokratickej strany Enrico Letta a vyzval vládu, aby vytvorila štruktúry na prijatie týchto ľudí.



Pripomenul súčasne, že Taliansko by sa malo pripraviť aj na prijatie ľudí, ktorí utekajú z Ruska – "krajiny, ktorá sa čoraz viac mení na veľké väzenie".