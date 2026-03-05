< sekcia Zahraničie
Taliansko zvýšilo svoju protivzdušnú ochranu na maximum
Približne 250 talianskych vojakov pôsobiacich v regióne sa presúva do Saudskej Arábie.
Autor TASR
Rím 5. marca (TASR) - Taliansko zvýšilo svoju protivzdušnú obranu na maximum v reakcii na iránske útoky na Cyprus a po zostrelení rakety smerujúcej na Turecko. Vo štvrtok to uviedol minister obrany Guido Crosetto v súvislosti so situáciou na Blízkom východe po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.
„Vzhľadom na to, čo sa stalo v Turecku a na Cypre, som náčelníkovi generálneho štábu nariadil, aby v koordinácii s našimi spojencami a s NATO zvýšil úroveň národnej protivzdušnej a protiraketovej obrany na maximum,“ povedal Crosetto. Zároveň v dolnej komore parlamentu informoval o najnovšej situácii na Blízkom východe.
„Vzhľadom na bezohľadnú reakciu môžeme očakávať čokoľvek a kedykoľvek,“ uviedol. Potvrdil, že Taliansko poskytne systémy protivzdušnej obrany štátom Perzského zálivu, ktoré sú zasiahnuté odvetnými opatreniami Iránu a poskytne pomoc aj Cypru a Španielsku.
Povedal, že približne 250 talianskych vojakov pôsobiacich v regióne sa presúva do Saudskej Arábie.
