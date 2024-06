Taliansku antifašistku prepustili z domáceho väzenia v Maďarsku

Budapešť 14. júna (TASR) — Taliansku protifašistickú aktivistku Ilariu Salisovú, ktorú vo februári 2023 zatkli za údajný útok na skupinu ultrapravičiarov, prepustili z domáceho väzenia v Budapešti. Stalo sa tak po tom, čo ju uplynulý víkend zvolili za poslankyňu Európskeho parlamentu (EP), povedal v piatok agentúram Reuters a AFP jej právnik György Magyar.



Poslanci EP majú imunitu pred trestným stíhaním, aj keď sa obvinenia týkajú trestných činov spáchaných pred ich zvolením. Salisovú, 39-ročnú učiteľku z Monzy, obvinili v Maďarsku z účasti na útoku skupiny antifašistov na ľudí, ktorých považovali za prívržencov krajnej pravice.



V máji ju po rozhodnutí odvolacieho súdu umiestnili do domáceho väzenia, kde jej na členok nasadili elektronický náramok. Ten jej teraz sňali a môže sa voľne pohybovať. Do Budapešti prišiel aj Salisovej otec, ktorý s ňou ešte v piatok odcestuje do Talianska.



Salisová vo voľbách do EP kandidovala za Alianciu zelených a ľavice (AVS), ktorá v Taliansku získala 6,7 percenta hlasov. Jej prípad vyvolal v Taliansku pobúrenie, keď boli zverejnené zábery, ako ju na súdne pojednávanie predviedli so spútanými nohami a rukami a reťazou okolo pása.



Obvinená bola z troch pokusov o ublíženie na zdraví a z členstva v krajne ľavicovej organizácii. Salisová vznesené obvinenia poprela a tvrdila, že je prenasledovaná za svoje politické presvedčenie. V prípade uznania za vinnú by mohla dostať 11 rokov väzenia.