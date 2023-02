Taliansku Demokratickú stranu prvýkrát povedie žena

Elly Schleinová reaguje v sídle svojho volebného výboru po vyhlásení čiastkových výsledkov primárok Demokratickej strany v Ríme v Taliansku v nedeľu 26. februára 2023. Foto: TASR/AP

Rím 27. februára (TASR) - Najvýznamnejšia talianska centristická strana - Demokratická strana (PD) - si zvolila svoju vôbec prvú líderku. Stala sa ňou 37-ročná Elly Schleinová, ktorá v boji o post predsedu v nedeľu porazila Stefana Bonacciniho. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.Ako uviedla agentúra Reuters, Schleinová povedie v parlamente opozíciu voči premiérke Giorgii Meloniovej, takže na čele dvoch hlavných strán v krajine budú prvýkrát v talianskej histórii stáť dve ženy.Schleinová a Meloniová majú pritom rozdielne postoje k celému radu otázok: Meloniová sa prezentuje ako obhajkyňa tradičných rodín a učenia rímskokatolíckej cirkvi o sexe a potratoch. Schleinová má vzťah so ženou a podporuje práva LGBTQ+ ľudí a rodovú rovnosť.Schleinová, bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu, sa prvýkrát dostala do povedomia verejnosti začiatkom roka 2020 - po tom, ako jej malá strana Coraggiosa (Odvážna) zohrala kľúčovú úlohu pri zastavení krajnej pravice pred uchopením moci v tradične ľavicovom regióne Emilia-Romagna na severe Talianska.Bonaccini vtedy získal post predsedu samosprávy regiónu, pričom Schleinová bola vymenovaná za podpredsedníčku. Z tejto funkcie odstúpila po tom, ako bola v septembrových parlamentných voľbách v Taliansku zvolená za poslankyňu.Schleinová, ktorá má talianske aj americké občianstvo, sa v Taliansku vyjadruje k otázkam sociálnej spravodlivosti a prirovnávajú ju k newyorskej kongresmanke Alexandrii Ocasio-Cortezovej, pričom v rokoch 2008 a 2012 pracovala v predvolebnom štábe bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu.Z Demokratickej strany pritom v roku 2015 odišla pre nespokojnosť zo smerovania PD pod vedením jej vtedajšieho lídra a bývalého premiéra Mattea Renziho.V septembrovom rozhovore pre denník Guardian Schleinová objasnila, že už "nemohla zniesť" PD po tom, ako Renzi presadil svoj zákon o zamestnanosti obsahujúci opatrenia na trhu práce, ktoré zamestnávateľom uľahčili prepúšťanie ľudí a zamestnávanie na sporné zmluvy.Medzi Schleinovej politické priority v boji o post líderky patrili minimálna mzda, zdravotníctvo a životné prostredie.Mnohí ľavičiari vkladajú do Schleinovej nádeje, že oživí PD, ktorá má v prieskumoch okolo 17 percent, a že PD bude predstavovať reálneho protivníka Meloniovej, ktorej strana Bratia Talianska od príchodu k moci v koalícii s Ligou Mattea Salviniho a stranou Vpred Taliansko naďalej naberá na sile.Podľa Reuters chce Schleinová zjednotiť svoju rozdelenú stranu a pracovať na prechode k ekologickejšiemu hospodárstvu, reforme práce a rovnomernejšom rozdelení bohatstva.Na čele PD Schleinová strieda Enrica Lettu, ktorý v septembri po voľbách, ktoré vyniesli k moci Giorgiu Meloniovú, oznámil svoju rezignáciu. Schleinovej víťazstvo bolo prekvapením, keďže prieskumy predpovedali víťazstvo Bonacciniho s veľkým náskokom.