Talianska koalícia vedie spor pred voľbami do Európskeho parlamentu

Rím 5. júna (TASR) - Vládna pravicová koalícia premiérky Giorgie Meloniovej vedie spor o spoluprácu pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu. TASR informuje podľa agentúry ANSA.



Problém sa dostal do popredia cez víkend, keď Matteo Salvini (líder strany Liga) v Miláne predstavil myšlienku širokej európskej stredopravicovej aliancie. Jej členmi by mali byť aj radikálna Alternatíva pre Nemecko (AfD) a francúzske Národné zhromaždenie Marine Le Penovej. Salvini je podpredseda vlády a minister dopravy



"Pre nás je nemožné uzavrieť akúkoľvek dohodu s (nemeckou krajne pravicovou) AfD a stranou pani Le Penovej," reagoval v pondelok minister zahraničia Antonio Tajani v talianskej televízii RAI. Tajani v súčasnosti vedie stredopravú stranu Forza Italia (FI) po zosnulom expremiérovi Silviovi Berlusconim.



"Boli by sme radi, keby bola Liga súčasťou väčšiny (v EP), ale bez Le Penovej a bez AfD," dodal.



Salvini v utorok zopakoval svoj návrh s tým, že vládna koalícia, aká funguje v Taliansku, by sa mohla rozšíriť do celej Európy "bez vylučovania kohokoľvek, bez toho, aby som niekomu (vopred) povedal nie".



Vládnu koalíciu v Ríme tvoria dve pravicové strany, Salviniho Liga a Bratia Talianska (FdI) premiérky Meloniovej a stredopravá Forza Italia (FI).



Na európskej úrovni je FI súčasťou Európskej ľudovej strany (EPP), Liga patrí do zoskupenia Strana identity a demokracie (ID) spolu s AfD a Le Penovou. Salvini varoval, že ak sa nevytvorí pre eurovoľby široká pravicová aliancia, "v Európe bude početná ľavicová väčšina".



Meloniovej FdI v europarlamente patrí do Strany európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorej súčasťou je napríklad poľská vládna strana Právo a spravodlivosť.