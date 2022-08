Taliansku pomáhajú pri prijímaní migrantov Francúzsko a Nemecko

Rím 5. augusta (TASR) – Dva mesiace po dohode EÚ o spravodlivejšom rozdeľovaní migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more oznámilo Taliansko prvú konkrétnu pomoc Paríža a Berlína. Francúzsko v uplynulých dňoch v juhotalianskom Bari vybralo skupinu utečencov, ktorých presídlia do Francúzska, oznámilo v piatok ministerstvo vnútra v Ríme. Podobnú pomoc do konca augusta poskytnú aj zástupcovia nemeckých úradov. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Do Talianska prichádza aj napriek hroziacemu nebezpečenstvu čoraz viac ľudí cez Stredozemné more. Rím už roky žiada od Európskej únie a ďalších členských štátov väčšiu pomoc. Celkovo 21 štátov EÚ sa 10. júna dohodlo na mechanizme solidarity, ktorý má znížiť utečenecký tlak na južné krajiny Únie. Zahŕňa to prijatie migrantov alebo finančnú a materiálnu pomoc. Hovorkyňa Európskej komisie tento týždeň oznámila, že zatiaľ 13 krajín súhlasilo s prijatím viac než 8000 ľudí.



Talianska ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová v tlačovej správe hovorila o "historickom kroku pre Úniu". K talianskym brehom v tomto roku dorazilo už vyše 42.000 ľudí, čo je o 12.000 viac ako v rovnakom období minulého roka.



V Taliansku budú 25. septembra parlamentné voľby, v ktorých prieskumy predpovedajú víťazstvo stredopravých strán sľubujúcich výrazne tvrdší postoj voči prisťahovalcom. Líder pravicovej Ligy Matteo Salvini v piatok na návšteve stredomorského ostrova Lampedusa uviedol, že by vymenoval osobitného komisára pre zastavenie prílevu utečencov.



Giorgia Meloniová, šéfka krajne pravicovej strany Bratia Talianska, ktorá v prieskumoch vedie, chce dosiahnuť, aby sa utečenci vôbec nevydávali na plavbu do krajiny. Ako vyhlásila, migrantov by mali zachytávať už v táboroch v severnej Afrike.